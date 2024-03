Furlan se filia ao MDB

Cerimônia ocorreu em Brasília, com lideranças da nova legenda do prefeito de Macapá.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan está oficialmente filiado ao MDB. Agora ex-Podemos, ele assinou a ficha de filiação em cerimônia realizada ontem (5), em Brasília (DF).

O convite para fazer parte da nova legenda, partiu do presidente do partido, Baleia Rossi e do governador do Pará, Helder Barbalho, que consideram Furlan uma grande aquisição política para fortalecer ainda mais a sigla.

Furlan já vinha sendo cortejado pelo MDB, presidido no Amapá pelo deputado federal Acácio Favacho, desde o ano passado.

Para o prefeito, além de estender a relação com uma das maiores bases no congresso, se aliar a quem tem interesse em políticas públicas voltadas para o norte do Brasil é um atrativo.

O MDB está na base de apoio do governo Lula (PT). Além da aproximação com o governo federal – o Podemos é de direita – a transferência também é reflexo de uma tendência para 2026, quando a expectativa é de que apenas oito partidos disputem as eleições após um amplo processo de fusões.

Outro fator é ampliação partidária, já que o MDB passará a encabeçar oficialmente a chapa de reeleição, com apoio do PSD (Lucas Barreto), PSB (família Capiberibe) e PRB (Kassyo Ramos), além do próprio Podemos. Isso permitirá o maior número de nominatas para vereadores e chapas que concorrerão nos municípios.

O evento de filiação teve a participação de lideranças do MDB, como Baleia Rossi e Helder Barbalho, e de políticos e aliados, como Simone Tebet (ministra de Planejamento e Orçamento),Ricardo Ferraço ( Governador do Espírito Santo), Alessandro Vieira (senador de Sergipe), Lucas Barreto (senador do Amapá), Acácio Favacho (deputado federal pelo Amapá), Silvia Wiãpin (deputada federal do Amapá), Renata Abreu (deputada federal e presidente nacional do Podemos), Rayssa Furlan (presidente municipal do Podemos, 1ª dama de Macapá), Camilo Capiberibe ( presidente estadual do PSB do Amapá), entre outras autoridades políticas.