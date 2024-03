Governo antecipa salário de março a 32 mil servidores

FUNCIONALISMO PÚBLICO DO AMAPÁ

FUNCIONALISMO PÚBLICO DO AMAPÁ

Pagamento será feito nesta quarta, 27, antes do início da Semana Santa

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), anunciou na noite de segunda-feira (26) que decidiu antecipar o pagamento dos salários do funcionalismo para antes do início da Semana Santa. O pagamento foi confirmado para amanhã (27).

O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Setentrião com os secretários de Administração, Paulo Lemos, e da Fazenda, Jesus Vidal.

Segundo o governador, os salários já amanhecerão nas contas dos servidores.

Em nota, o governo informou nesta terça-feira (26) que a antecipação antes do feriado prolongado representa um estímulo à economia da ordem de uma injeção na economia de R$ 312 milhões.

De acordo com a Sead, entre comissionados e funcionários efetivos, o governo do Amapá possui 32 mil servidores públicos.