Greenpeace realiza pesquisas em região de interesse da Petrobras

ONG informou que estudará correntes marinhas na região onde a Petrobrás quer explorar petróleo

Por SELES NAFES

A Marinha Brasileira autorizou, por meio de portaria, que uma embarcação do Greenpeace possa realizar pesquisas na Costa do Amapá. O trabalho, em parceria com o Instituto de Estudos e Pesquisas Científicas do Estado (Iepa), vai analisar as correntes marinhas na superfície do Oceano Atlântico na Foz do Rio Amazonas.

A portaria com oito artigos foi assinada pelo almirante de esquadra, André de Santana, no fim de fevereiro, com validade até este sábado (9). O documento informa que a pesquisa seria feita pelo barco Witness, “testemunha” em inglês, de bandeira holandesa.

Todo o trabalho seria acompanhado por um oficial da Marinha Brasileira, com poderes irrestritos para acompanhar a equipe e funcionamento de todos os equipamentos a serem usados.

A pesquisa se concentra na mesma região onde a Petrobras pediu licenciamento ambiental do Ibama para perfurar um poço exploratório a mais de 550 km da Foz do Rio Amazonas, em águas ultra profundas (2,8 mil metros). Após uma negativa em 2023, a empresa fez uma nova solicitação que continua em análise.