Guerra de facções chega à Ilha de Santana e deixa 1 morto

Vítima foi um jovem de 17 anos que pertenceria a uma facção rival, segundo informou a PM

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A guerra de facções chegou à pacata e pequena Ilha de Santana, localidade ribeirinha do município de Santana, a 17 km de Macapá. Um jovem de 17 anos, morador da ilha, foi executado a tiros, no início da noite desta sexta-feira (15), depois de ter sido cercado em via pública por três integrantes de uma facção, informou a Polícia Militar do Amapá. O homicídio aconteceu por volta das 19h.

A execução de Adrian Leite Barbosa é atribuída à guerra entre facções criminosas rivais, conforme apurações da polícia repassadas ao Portal SN neste sábado (16).

A vítima, segundo testemunhas, havia acabado de sair de uma mercearia, onde tinha comprado cigarros, e já estava a caminho de casa pela Avenida Raimundo Roque Cardoso, quando foi surpreendida pelo trio.

Adrian foi atingido por pelo menos seis disparos e os criminosos fugiram de bicicleta.

Apenas dois deles foram reconhecidos, um de prenome Lucas e o outro como Paulo Henrique, todos pertencentes a mesma facção rival, segundo a polícia.

Militares do 4º Batalhão fizeram incursões pela região, mas não obtiveram êxito na captura dos atiradores. O caso agora é investigado pela 1ª DP do município de Santana.