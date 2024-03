Christina Rocha explica que esse instrumento evita custos e desgaste emocional

Você e seus irmãos são herdeiros, mas ainda não conseguiram receber os bens deixados pelo ente que se foi? A advogada de Macapá Christina Rocha, especializada em Direito de Família, explica que a “partilha consensual” é o melhor instrumento para evitar um processo judicial, que vai gerar custos com a justiça e com advogados. Além de ser desgastante do ponto de vista emocional. Veja como proceder.