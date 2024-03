“Homem-aranha” atinge ciclista durante performance de carreta em Macapá

Incidente foi filmado por pessoas que assistiam à apresentação dentro da carreta.

Por ANITA FLEXA

Um dos personagens da atração “Carreta Prime Star” deu um susto em fãs que acompanhavam o espetáculo, no domingo (10). O dançarino intérprete do personagem Homem-Aranha atingiu um ciclista durante sua performance, na Orla de Macapá. É possível o momento exato em que o jovem é atingido. A CTMac se pronunciou sobre o assunto.

O momento foi filmado por pessoas que estavam dentro do veículo e assistiam à apresentação na rua. Nas imagens, é possível ver o momento em que o personagem realiza uma manobra acrobática do lado de fora do veículo que está em movimento, e por um descuido acaba atingindo um ciclista que passava ao lado.

É possível ver que além de ser atingindo por uma pirueta, o rapaz ainda colide em um poste. O Portal SN não conseguiu contato com a vítima.

A prática de pessoas fantasiadas que desfilam pela cidade ficou conhecida como “Carreta Furacão”. A atração leva pessoas a pontos turísticos na companhia de dançarinos fantasiados de super-heróis e personagens de desenhos.

Procurada pelo Portal SN, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) enviou uma nota confusa informando apenas que realizou vistoria e inspeção no carro alegórico da Carreta Prime Star, e que a “carreta retirou licença na CTMac para transitar pelas ruas da capital amapaense”.

Não deu para entender se a Carreta pediu para cancelar a licença ou se pediu a emissão do documento, e muito menos que haverá alguma apuração. A assessoria não respondeu mais nenhuma das perguntas enviadas.

A assessoria da Carreta Prime Star não se manifestou até a publicação desta reportagem. O grupo está em Macapá há mais de dois meses, e apresenta atrações similares a famosa Carreta Furacão, trazendo acrobatas fantasiados de personagens da cultura pop, como Mário Bros, Fofão e o Homem-Aranha.