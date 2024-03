Homem baleado enquanto lavava carro em frente de casa morre no HE

Crime ocorreu no Bairro Loteamento São José, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem que cumpria pena em regime domiciliar por crime de roubo morreu após ser baleado em frente a sua residência, no Bairro Loteamento São José, na zona norte de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu por volta de 6h40 desta terça-feira (12), na Travessa Nossa Senhora da Aparecida.

Testemunhas disseram a equipes do 2º Batalhão da PM do Amapá que a vítima estava lavando carro em frente sua casa quando um outro veículo se aproximou e dele desceram dois suspeitos já com armas em punho e começaram a disparar.

Os tiros atingiram Rilen Campos Alfaia, de 40 anos. Ele foi socorrido por meios próprios até o Hospital de Emergência (HE), onde morreu logo após dar entrada.

Segundo a polícia, Rilen já esteve preso por roubo e, atualmente, estava em regime aberto domiciliar. As Polícias Civil e Científica foram acionadas para a remoção do cadáver no HE.