Homem é achado morto, nu e amarrado

Crime ocorreu no apartamento da vítima, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O corpo de um homem encontrado nu, amarrado e com marcas de estrangulamento, assustou inquilinos do prédio onde foi assassinado, localizado na zona sul de Macapá. Jorge Luiz Aviz dos Santos, de 48 anos, foi achado em seu apartamento às 13h desta quarta-feira (27), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Uma moradora do residencial foi quem chamou a polícia após perceber a porta do apartamento aberta e a vítima amarrada sobre a cama, já sem sinais vitais.

O delegado responsável pela investigação, Leonardo Alves, apurou no local do crime que Jorge Aviz era dependente químico e tinha o costume de levar companheiros ao apartamento para consumir drogas.

“Agora vamos tentar identificar quem foram as últimas pessoas que estiveram no local para fazer uso de drogas junto com ele”, pontuou Alves.

Informações preliminares da Polícia Científica apontam que a morte ocorreu durante a madrugada, há pelo menos 10 horas antes do corpo ser encontrado.

A Delegacia de Homicídios prossegue nas investigações. Quem tiver informações que possam contribuir com o trabalho da polícia, pode ligar para o número (96) 9 9170 4302, o Disk Denúncia da Homicídios. O sigilo do informante é garantido.