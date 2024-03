Homem é preso após quebrar um banco na cabeça da companheira

Caso ocorreu no município de Serra do Navio, a 220 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem que já estava condenado por violência doméstica foi preso por novamente agredir a sua companheira. O caso aconteceu no último sábado (16), no município de Serra do Navio, a 220 km de Macapá.

De acordo com o delegado Walter Ferreira, a vítima teve que fugir de casa depois que o marido desferiu golpes até quebrar um banco de madeira na cabeça dela. A equipe de plantão foi até o endereço e fez a prisão em flagrante do infrator.

Na delegacia, enquanto era autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, a polícia descobriu que ele estava com mandado de prisão pelo mesmo tipo de crime, violência contra mulher.

“É uma condenação definitiva pelo crime de tentativa de lesão corporal. Além do processo relativo ao mandado de prisão, o homem já possuía outra condenação anterior pelo delito de lesão corporal, todos contra a mesma vítima, ou seja, sua companheira”, detalhou o delegado.

Na audiência de custódia, a Justiça decidiu enviá-lo ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O nome e a idade do agressor não foram divulgados pelas autoridades.