Homem prometia a vítimas arrematar carros no leilão do Detran

Acusado foi preso pela equipe da 2ª DP de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso no município de Santana, acusado de ‘ganhar’ dinheiro de vítimas se passando por funcionário do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Amapá. Segundo a polícia, o golpe consistia na promessa de arrematar carros no leilão do órgão.

O acusado, que não teve o nome divulgado, foi preso em Macapá, no Bairro Marabaixo IV, na última sexta-feira (22), pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Santana, a 17 km de Macapá.

“Esse indivíduo dizia ser funcionário do Departamento de Trânsito do Amapá para facilitar que a vítima arrematasse carros em leilões. Ele pedia cerca de R$ 3 mil a R$ 5 mil por vítima, como caução”, resumiu o delegado Danilo Brito.

De acordo com ele, o acusado já havia sido indiciado pela mesma prática, estelionato. Atualmente, há mais de 10 boletins de ocorrências registrados contra ele, em Macapá e Santana.

Segundo o delegado, em interrogatório, o homem preso confessou o crime. Ele foi encaminhado à audiência de custódia.