Iapen: briga durante banho de sol manda 6 feridos pro HE

Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Emergências (HE) do Centro de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Uma briga durante o banho de sol no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá, terminou com 6 presos feridos nesta quinta-feira (14). Os envolvidos pertencem ao pavilhão F3, que abriga detentos do regime fechado.

A confusão teria começado no campo de futebol e, após intervenção dos policiais penais, seguiu para as celas. Houve correria, já que alguns presos usaram estoques, facas e pedaços de madeira.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que vários tiveram golpes profundos na cabeça e nos braços. As fotografias são de conteúdo sensíveis. Após a confusão ser controlada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado. Os feridos foram encaminhados ao Hospital de Emergências (HE) do Centro.

De acordo com uma fonte do Iapen, a equipe policial seguiu o protocolo de segurança para controlar a situação em poucos minutos, realizando a contenção dos detentos e uma revista geral no pavilhão em busca de ilícitos. Munições, arma de fogo, facas, celulares e outros objetos forma apreendidos na ação. A direção do Iapen ainda não se pronunciou.