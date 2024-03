Idoso é preso por abusar da bisneta de 5 anos

Caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA).

Um idoso de 70 anos foi preso nesta quarta-feira (20) pela Polícia Civil do Amapá acusado de abusar sexualmente da própria bisneta, uma menina de 5 anos, que reside às proximidades da residência dele.

O crime foi denunciado em novembro do ano passado e investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA), sob o comando da delegada Katiúscia Silva Pinheiro.

“Realizamos as diligências investigativas necessárias como exames periciais, oitiva especializada da vítima, oitiva do comunicante e das testemunhas como forma de demonstrar a materialidade do crime de estupro de vulnerável. Representamos pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida e devidamente cumprida pela equipe da DERCCA”, explicou.

Ela informou, ainda, que o idoso também é investigado pelo mesmo tipo de crime, mas contra outra bisneta, de 6 anos de idade.

“Além disso, há relatos de que ele também teria abusado sexualmente da própria neta, quando a mesma tinha apenas 10 anos de idade, bem como há testemunhas que afirmam que o acusado tem fama de gostar de se envolver com crianças, podendo, inclusive, ter outras vítimas”.

O idoso não teve o nome divulgado pelas autoridades. Ele passará por audiência de custódia, onde a Justiça decidirá se ele responderá preso ou em liberdade pelas acusações.