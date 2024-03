Investigado por tráfico de drogas escondia pistola no forro da casa da sogra

Prisão ocorreu durante operação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um suspeito com porções de drogas e uma arma de fogo durante operação integrada com a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETE), ocorrida no fim de semana, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

A investigação revelou que Diogo Rodrigues da Silva, de 25 anos, costumava comercializar drogas na passarela da Rua Samuel Trajano de Souza, mesma região em que o eletricista da Equatorial foi executado em serviço no último sábado (9).

Com a chegada das equipes policiais ao local, vários suspeitos começaram a correr pelas pontes, entre eles, Diogo, investigado por tráfico de drogas.

Ele teria desobedecido ordem de parada e entrado rapidamente no pátio da casa da sogra. Lá, dentro de um quarto indicado por ele, foi achada uma bolsa que continha duas porções de drogas, sendo uma de maconha e outra de cocaína, além de balança de precisão, dinheiro e vários celulares.

Os policiais também disseram ter encontrado, no forro da residência, uma pistola calibre 9 mm, com a numeração raspada e 16 cartuchos intactos. Diante das evidências, o suspeito foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.