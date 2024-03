Jornalista relata ter recebido ameaça de morte

Recado ameaçador foi postado num grupo de WhatsApp por um chefe de plantão do Iapen

Por SELES NAFES

O jornalista João Frota, que comanda há vários anos o programa Plantão Policial (atualmente na TV Cidade), anunciou em suas redes sociais ter sofrido uma ameaça de morte de um servidor do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O recado ameaçador que dizia “esse fofoqueiro do Frota vai aparecer com a boca só formiga” foi postado em áudio num grupo de WhatsApp de servidores do Iapen por um chefe de plantão, relatou o jornalista.

A ameaça teria sido postada depois de um comentário que Frota fez no programa, em que relatou queixas de policiais penais sobre a conduta do chefe de plantão. Ele estaria favorecendo colegas mais próximos com folgas incomuns.

“Eu nem citei nome. Não o conheço. Atendi um pedido dos servidores que reclamam desse chefe”, justificou.

Dias depois, o jornalista foi surpreendido pelo recado do chefe de plantão no grupo do Iapen.

Depois de se aconselhar com magistrados e promotores de justiça, o comunicador decidiu não registrar boletim de ocorrência, pelo menos por enquanto.

“Tenho a gravação (da ameaça) em mãos, e estou analisando se tomaremos algumas medidas. Foi uma ameaça grave”, concluiu.