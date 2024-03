Jovem é morta pelo marido na frente do filho do casal

INTERIOR DO AMAPÁ

Crime ocorreu na comunidade do Cavalo, região ribeirinha do município de Mazagão.

Uma mulher foi morta com facadas nas costas na noite desta terça-feira (5) e o principal suspeito é o marido dela, considerado como fugitivo. O crime aconteceu na casa onde o casal morava, na Comunidade do Cavalo, região ribeirinha do município de Mazagão.

A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil do Amapá. Contudo, a morte de Tamires Pelaes da Silva, de 19 anos, é tratada como feminicídio. O assassinato foi cometido na presença de um menino de 5 anos, filho do casal.

Uma testemunha contou à polícia que foi ameaçada pelo suspeito, e que após matar a mulher, por volta de 21h, Júnior de Abreu Leite, de 28 anos, fugiu pela mata levando a criança. Militares do Batalhão de Policiamento Rural estão em incursões pela região, mas o suspeito ainda não foi localizado.

A Polícia Científica esteve na cena do crime. Entretanto, por ser uma área de difícil acesso, a remoção do corpo da vítima para o IML da capital amapaense só ocorreu no início da manhã de hoje (6).