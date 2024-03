Jovem que descamava peixes para ajudar a mãe é morto a tiros

Jovem foi morto com dois tiros na cabeça, no município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 17 anos foi morto com dois tiros na cabeça, neste domingo (24), depois de chegar a uma região periférica do Bairro Provedor II, em Santana, a 17 km de Macapá. O homicídio aconteceu na Travessa 14, por volta de 17h.

Dois indivíduos conhecidos como Coroca e Biel teriam participado da execução. Eles fugiram na bicicleta da vítima, identificada como Victor Jaime Santos, conforme apuraram as Polícias Militar e Civil.

Na cena do crime, o delegado Carlos Mazurek ficou sabendo que a vítima foi morta enquanto conversava com um dos criminosos, momento em que o atirador chegou por atrás e efetuou os disparos.

Victor Jaime não tinha entradas em delegacias e trabalhava ajudando a mãe no sustento de casa, removendo escamas e vísceras de peixes comercializados em feiras dos municípios de Santana e Macapá.

Ainda segundo Mazurek, uma das linhas de investigação aponta para execução ordenada pelo crime organizado. Apesar da bicicleta da vítima ter sido levada, a polícia não acredita em latrocínio – crime que envolve roubo e homicídio.

“Pode ser que [a bicicleta] tenha sido levada justamente para poder despistar a motivação do crime e caracterizar como um latrocínio, em vez de um mando de execução por conta de organização criminosa”, considera o delegado.

Agora, a polícia busca saber a motivação e se o adolescente recebeu alguma ligação dos bandidos, já que não morava no local, que é conhecido por ser dominado pelo crime organizado. O celular dele foi encontrado em casa pela mãe e repassado à polícia.

“É uma hipótese que ele tenha sido atraído mesmo. O tiro na cabeça, nessa situação, foi por conta mesmo de uma situação circunstancial, porque ele estava próximo das pessoas. Todavia, nós trabalhamos com a hipótese de que tenha sido algo decorrente da guerra de facções, apesar de nós não termos informações sobre ele ser faccionado. Com relação ao Vitor, nós não temos informação nenhuma de algum envolvimento dele com algum crime, por enquanto não tem nada contra ele.