Juiz pede auxílio do Estado para reintegração da antiga Norte-Sul

Por SELES NAFES

O juiz Jucélio Neto, da 6ª Vara Federal do Amapá, encaminhou ofício à Procuradoria Geral do Estado (PGE) solicitando apoio do governo para o cumprimento da reintegração de posse das áreas ao longo da Rodovia do Centenário, a antiga Rodovia Norte-Sul. O Portal SN apurou que o documento já chegou ao conhecimento do procurador geral do Estado, Thiago Albuquerque.

O processo movido pela União foi julgado no ano passado. No ofício, o magistrado afirma que o governo federal precisa de apoio no “tocante à segurança e logística necessárias ao cumprimento da ordem de reintegração de posse, com demolição e retirada dos entulhos, conforme já acordado em reunião”.

A reunião ocorreu no dia 19 de fevereiro, envolvendo representantes do governo federal e do Estado.

No fim do documento, Jucélio Fleury informa que um oficial de justiça está encarregado de explicar ao Estado a “forma de apoio da logística necessária e da data em que se dará a execução da diligência”, ou seja, da demolição dos imóveis.

Os primeiros imóveis começaram a ser construídos ao longo da então Norte-Sul a partir de 2012, e hoje chegam às centenas em ambos as margens da rodovia.