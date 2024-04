Lideranças do CV são presas em Santana

Criminosos foram presos no Bairro Aquaville, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois integrantes do Comando Vermelho, facção carioca que possui ramificações em diversas cidades do Brasil, foram presos pela Polícia Civil do Amapá, nesta sexta-feira (29), no Bairro Aquaville, em Santana, a 17 km de Macapá.

Apontados como lideranças da organização criminosa na capital amapaense, os dois indivíduos, de 24 e 46 anos, eram responsáveis pelo abastecimento de grandes quantidades de drogas no Estado, conforme investigações do delegado Stéfano Santos, titular da Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes (DETE).

Juntos, os dois foragidos possuem sete mandados de prisão por diversos crimes, entre homicídios, roubos e tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu após uma semana de monitoramento, e apesar de estarem armados, com pistolas 380 e 9mm, os criminosos não ofereceram resistência à prisão. Os nomes deles não foram divulgados pela polícia.