Líderes de facção carioca no Amapá são presos

Operação foi executada simultaneamente em quatro estados pela Polícia Civil.

Por IAGO FONSECA

Uma operação integrada entre as Polícias Civis do Amapá, Pará, Amazonas e Santa Catarina, no fim da madrugada desta quarta-feira (13), prendeu dois líderes do Comando Vermelho no Amapá e outros cinco faccionados. A ação também apreendeu carros, drogas, dinheiro em espécie e até estufa para cultivo de maconha. Em Macapá três foram presos em flagrante, um dos integrantes do esquema se encontra foragido.

A Operação Tepes cumpriu 78 ordens judiciais, entre oito mandados de prisão preventiva, 24 mandados de busca e apreensão, 56 bloqueios de contas bancárias e apreensão de veículos, embarcações e valores em contas. Só na capital amapaense pouco mais de R$ 14 mil em espécie foram apreendidos, uma arma de fogo de calibre 40 e dois carros.

“Dois desses criminosos são lideranças da maior facção criminosa do Rio de Janeiro que atuava no estado. (…) Na ação de hoje conseguimos provas que corroboram a nossa investigação, uma das pessoas presas (em Macapá) tinha acabado de fazer o recolhimento dos valores oriundos do tráfico de drogas. (…) Nosso objetivo era reprimir essa facção aqui e acreditamos que conseguimos desembaratar esse esquema criminoso no estado”, relatou o delegado Estéfano Santos, titular da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Dete), durante coletiva para a imprensa. Veja a entrevista:

A ação realizada hoje é fruto de dois meses de investigação da polícia para desarticular a organização criminosa. A prisão do líder do esquema criminoso no estado foi realizada na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. Outro líder foi preso em Ananindeua, no Pará, com duas armas de fogo de calibre 9 milímetros.

Cinco bairros de Macapá foram alvos das buscas, com prisões no Bairro Muca, na zona sul e no Brasil Novo, na zona norte. Além da estufa, porções de drogas e dinheiro, uma espada, balanças de precisão, cofre, celulares e um computador foram apreendidos.

“Com essa operação conseguimos marcar um caráter pedagógico para mostrar para aqueles que se voltam para a atividade criminosa que a Polícia Civil vem avançando, (…) há um compromisso com a população para identificar e atacar os grupos criminosos. Quem participa vai ser descoberto e levado à justiça para que responda pelas suas condutas”, reforçou o delegado-geral da Polícia Civil, Cezar Vieira.

De acordo com a polícia, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 9 milhões em seis meses para uma empresa fantasma na cidade de Tabatinga, no Amazonas. O município faz fronteira com a Colômbia e é considerado uma das principais rotas do tráfico ilícito se drogas. Os materiais apreendidos serão analisados e os investigados responderão por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico ilícito, pertinência a organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas chegam a 43 anos de prisão.