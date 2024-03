Lula autoriza construção do Ifap em Tartarugal: ‘demanda enorme’, diz Bruno

Prefeito entregou ao presidente mascote do município. Evento aconteceu nesta terça-feira (12), com presidente Lula

Da REDAÇÃO

O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, assinaram na tarde desta terça-feira (12) portaria que autoriza a construção de 100 novos institutos federais em todo o país, entre eles o Ifap de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá. O prefeito Bruno Mineiro acompanhou o ato no Palácio do Planalto.

Segundo o prefeito, o instituto receberá uma demanda muito grande de toda a Região dos Lagos e norte do Amapá, que tem um forte potencial pesqueiro, mineral e agropecuário.

“Dessa forma, tanto Tartarugalzinho quanto municípios vizinhos terão um verdadeiro centro técnico universitário, capacitando os jovens para atender a mão de obra na região”, avaliou o prefeito.

A agenda foi uma construção política do senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso.

“Há anos a população de Tartarugalzinho e região dos lagos sentem a necessidade de um centro desse porte para preparar os jovens, que não precisarão sair mais de Tartarugal para correr em busca dos seus sonhos de ter um diploma universitário”, acrescentou Bruno Mineiro.

Durante encontro com o presidente, o prefeito entregou a ele o mascote de Tartarugal produzido por uma artesã.