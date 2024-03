Macapá registra alagamentos na Sexta-Feira Santa

Pelo menos 10 pontos foram registrados pela Defesa Civil do município por conta da chuva.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A capital amapaense amanheceu sob uma breve e intensa chuva, com ventos fortes somados a maré alta, nesta Sexta-feira Santa (29). A Defesa Civil do município divulgou que monitora três regiões e registrou 10 ocorrências de alagamentos nesta manhã, a maioria na área Central.

Por conta do feriado, comerciantes não abriram as portas aos clientes, mas tiveram que ir até os estabelecimentos para verificar se os produtos não foram atingidos pela água, que atingiu níveis mais altos que o costumeiro, segundo um empresário na Avenida Antônio Coelho de Carvalho, no Centro.

“Estou aqui há 12 anos e nunca vi subir desse jeito. Como eu já tenho essa experiência de água aqui subi minha calçada, só que ainda assim entrou por causa dos carros e ônibus que passaram aqui”, relatou o comerciante.

Outro empresário teve parte do estabelecimento invadido pela água, que por pouco não teve prejuízos. Até o fim da manhã, ele retirou água e devolveu para a rua com baldes.

“Quando a maré está cheia e chove fecham as comportas, se não fizessem isso tinha muito mais água aqui, ia encher tudo”, comentou o empresário.

A Defesa Civil destacou que monitora pontos de alagamento nos Bairros Santa Rita e Centro, bem como o Canal das Pedrinhas. A reportagem foi até o Canal do Beirol, onde houve um grande transbordamento em fevereiro, e não observou anomalias.

“Essas ocorrências se deram por conta do elevado nível de chuva, em mais ou menos uma hora choveu em torno de 35 milímetros, na zona sul e na zona norte, mas ocorrências se concentraram pela zona sul, tivemos algumas ruas com alagamentos por conta de lixo, depois de desobstruídos já estão dentro da normalidade, não tem mais nenhuma rua com situação de lâmina d’água ou de alagamento”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Aldair Santos.