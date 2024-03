Mais de 50 mil pneus usados são recolhidos em Macapá

Ação da prefeitura da capital começou na última segunda-feira (11) com foco nas borracharias

Mais de 50 mil pneus usados em borracharias de Macapá foram recolhidos por equipes da prefeitura nos últimos seis meses numa ação encabeçada pela Secretaria de Zeladoria Urbana. O objetivo é evitar descartes indevidos, especialmente em canais, além de combater a reprodução de mosquitos.

Nos últimos dias, os pneus passaram a ser levados para uma carreta de armazenagem estacionada na Avenida Ivaldo Veras, em frente à Cidade do Samba, de onde seguirão para reciclagem em outros estados.

No início da semana, foram reunidos mais 10 mil pneus coletados, que também podem ser transformados em matéria-prima para a produção de asfalto.

Moradores também podem aderir ao trabalho, como fez o agricultor Arilton Cambraia, que costuma usar pneus como cercas. Ele contribuiu com restos dos pneus inservíveis.

“Eu pagava contêineres para levar até a lixeira pública, o que era caro, quando soube da campanha, não pensei duas vezes. É uma forma simples de fazer a minha parte pelo meio ambiente e pela saúde de todos e ainda economizar dinheiro”, detalhou.

“É mais do que uma questão de limpeza urbana, é uma questão de saúde pública. Cada pneu recolhido é um potencial criadouro de mosquitos que eliminamos. No período do inverno amazônico, os riscos do descarte irregular desse tipo de resíduo aumentam ainda mais, por isso a importância de quem trabalha no ramo nos ajudar, unindo esforços para manter nossa cidade limpa e livre da dengue”, ressaltou o secretário Municipal da Zeladoria Urbana, Helson Freitas.