Maternidade faz apelo a doadores de sangue para salvar bebês prematuros

Na maior maternidade pública do Amapá, 24 bebês estão internados na UTI

Da REDAÇÃO

A baixa oferta de sangue para bebês prematuros nascidos na Mãe Luzia, a maior maternidade do Amapá, provocou um apelo do governo do Estado por doações. O pedido também foi dirigido para voluntários cadastrados no Hemoap.

No caso dos bebês, atualmente 24 estão internados na UTI da maternidade, segundo a direção do hospital. O estoque de bolsas na maternidade está em nível crítico.

A diretora Cristiane Barros explica as doações ajudam a corrigir problemas como anemia, dificuldade respiratória e até casos mais graves como a “doença hemolítica do recém-nascido”, causada pela incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho.

“As doações ajudam a elevar a possibilidade de melhorias no tratamento principalmente para os recém-nascidos prematuros, que precisam receber os hemocomponentes do sangue, por isso é essencial esse gesto de amor para esses bebês tão pequenos e que já nascem lutando pela vida”, comentou.

No caso do Hemoap, a maior necessidade é pelo tipos O- , A -, B -, AB – e AB +.

Interessados em doar sangue podem comparecer no Hemoap, localizado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a Rua Jovino Dinoá, entre 7h30 e 12h.

É preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50kg e estar saudável. No dia da doação, é preciso estar alimentado e levar um documento com foto.