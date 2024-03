Militar do Exército morre atropelado por veículo desconhecido

Acidente ocorreu na Rodovia Duca Serra, região metropolitana de Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Um militar do Exército Brasileiro morreu atropelado por um carro ainda não identificado, na madrugada desta quarta-feira (13), na Rodovia Duca Serra, região metropolitana de Macapá e Santana.

O acidente ocorreu por volta de 4h30, num perímetro em reta que passa em frente ao Bairro Jardim de Deus, passando o Trevão – no sentido Macapá.

A vítima foi identificada por meio da documentação que tinha no bolso, expedida pelo Ministério da Defesa, com o nome de Marco Aurélio Maia Serrão, de 47 anos, natural da cidade de Santarém, Pará. Ele seria subtenente da instituição.

Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) isolaram o local e acionaram a Polícia Científica, que encontrou próximo ao corpo um pedaço de para-choque de cor branca, provavelmente do carro de passeio envolvido no acidente.

O sargento Fabian ressaltou a pouca visibilidade no trecho da rodovia onde ocorreu o acidente.

“Chegamos por volta de 4h30. Bastante escuro aqui, a única iluminação que tem aqui nas proximidades é de um posto de combustível. Há quatro dias também aconteceu um outro acidente aqui nesse trecho nessas condições, já tem o posteamento, mas a iluminação aqui é precária e prejudica a trafegabilidade dos veículos”, comentou o policial do BPRE.

A polícia também sabe que logo após o acidente, um morador das redondezas viu um carro de passeio, com as lâmpadas traseiras compridas, parado no acostamento. A pista pode ajudar na identificação do modelo do automóvel envolvido.