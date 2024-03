Morre o ‘Gogó de Ouro’ Alan Loureiro, a voz forte e jovem do Marabaixo

Causa da morte do jovem cantor de 31 anos não foi divulgada pela família, mas ele será homenageado hoje

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Morreu aos 31 anos, na madrugada deste Sábado de Aleluia (30), o culturalista e presidente do grupo Marabaixo da Juventude, Alan da Cruz Loureiro, conhecido como ‘Gogó de Ouro’.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, ele vinha enfrentando alguns problemas de saúde e morreu em seu quarto. A causa da morte não foi divulgada.

“Estava enfrentando uma certa doença, mas ele não acordou mais. Umas 6h da manhã, a gente não conseguiu acordar mais ele, um sono profundo. Hoje vai ter, sim, o Ciclo do Marabaixo, foi um pedido dele ontem com a gente. Ontem eu estava com ele ainda e pediu que fizesse marabaixo até a hora de ser enterrado, e a gente vai fazer”, comentou a marabaixeira e amiga Elísia Congó.

Segundo a Fundação Marabaixo, com sua voz potente, Alan Loureiro cantou a ancestralidade do Amapá nos bairros tradicionais do Laguinho e Favela (Santa Rita), nos muitos quilombos como Igarapé do Lago e São Tomé do Alto Pirativa. Para o segmento ‘era a voz jovem e forte do marabaixo’.

Hoje, dia da abertura do Ciclo do Marabaixo 2024, as caixas irão tocar em tom de lamento para reverenciar o legado de Alan que, apesar de jovem, escreveu sua história na divulgação e valorização da cultura marabaixeira.

“Que nossos ancestrais lhe recebam em festas, que as caixas rufem para dizer que sentiremos sua falta e que jamais esqueceremos de sua história”, diz a nota da Fundação Marabaixo.

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) lamentou a morte de Loureiro, considerado por ele um talento da cultura marabaixeira.

“Mesmo com sua pouca idade deixou um marco que será eternizado em nosso Marabaixo. Descanse em paz, Alan! Hoje os tambores tocam sua homenagem, amigo”.

Nas redes sociais, muitas pessoas prestaram solidariedade à família e lamentaram a perda.

Neste sábado (30), haverá homenagem ao jovem durante a abertura do Ciclo do Marabaixo 2024. A programação segue até 2 de junho em diferentes barracões do estado.

O corpo será velado hoje a partir das 15h na União dos Negros do Amapá (UNA), no Bairro do Laguinho, até as 19h. O sepultamento de Alan da Cruz Loureiro ocorrerá na comunidade do Igarapé do Lago,