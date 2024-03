Morre o prefeito Reinaldo Barros, de Calçoene

Político de 57 anos estava sendo transferido para Brasília quando teria sofrido um infarto

Por SELES NAFES

Morreu no começo da noite desta terça-feira (12) o prefeito de Calçoene, Reinaldo Barros (PDT), de 57 anos. Ele estava a caminho de um hospital privado, em Brasília (DF), para onde foi transferido em estado grave no início da tarde.

Reinaldo passou as últimas duas semanas na UTI do hospital São Camilo, para tratar de uma infecção. Nas redes sociais, falou-se em dengue e numa infecção por bactéria, mas ainda não houve confirmação da doença. Ele teria sofrido um infarto durante o transporte aéreo para Brasília.

É possível que o corpo dele seja enviado amanhã para o Amapá num avião fretado pelo governo do Estado. Reinaldo estava no 1º mandato como prefeito, eleito em 2020 com mais de 34% dos votos válidos.

Nas redes sociais, autoridades lamentaram a morte do prefeito. O governador Clécio Luís (SD) decretou luto oficial no estado por três dias. O senador Davi Alcolumbre disse que “Calçoene e o Amapá perdem um homem trabalhador e eu, perco um grande amigo”.