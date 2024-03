Motorista inova e dá ‘game over’ no tédio das corridas em Macapá

Videogame, Wi-Fi e carga de celular de graça, motorista de app inova para fidelizar clientes

Por LEONARDO MELO

Quem chamar um carro por aplicativo em Macapá e na tela do celular se deparar com o motorista Allison Bruno Ferreira vai querer ter a mesma sorte na próxima corrida.

No Logan Prateado dele, o passageiro não faz apenas uma viagem comum, mas sim um passeio, uma imersão pelo mágico e nostálgico mundo dos games retros.

Conhecido no meio como Brunão, de 34 anos, este simpático e sempre bem-humorado motorista transformou seu carro num espaço para relaxar e divertir os passageiros, enquanto os transporta de forma confortável e segura.

Enquanto a maioria dos serviços de transporte por aplicativo deixou de oferecer mimos aos passageiros, Brunão decidiu manter viva a tradição do conforto, e foi além.

Ele instalou no automóvel um emulador com mais de 400 jogos clássicos de consoles que marcaram gerações, como o Super Nintendo, o Playstation, Gameboy, Atari, Megadrive e muitos outros.

Além disso, o motorista também oferece gratuitamente Wi-Fi, carregadores de celular, brinquedos para as crianças, música da preferência do cliente e um alívio para os dias de calor: o ar-condicionado está sempre “torando até o talo”. Com seis anos de experiência no ramo, Brunão sempre avisa seus passageiros sobre os diferenciais.

“Todos ficam surpresos e, sem dúvida, se divertem durante toda a viagem. É algo nostálgico para todos. Eu sempre tenho a sensação de missão cumprida quando vejo o sorriso deles. Meu foco é oferecer conforto para quem eu atendo. Vejo que isso me faz ser diferenciado”.

E não são apenas os marmanjos que adoram a experiência. As crianças também curtem as viagens, principalmente as autistas, que, segundo ele, ficam totalmente envolvidas com os brinquedos e jogos, proporcionando a elas, às mães e pais, calmaria durante as corridas.

Para disponibilizar esses momentos especiais, o motorista investiu cerca de R$ 3 mil, mas não cobra nenhum valor adicional por isto. Ele se contenta em se reinventar para garantir a satisfação das pessoas que transporta.

“A resposta tem sido incrível. Até o momento, acho que sou o único motorista de aplicativo que oferece tudo isso durante as corridas no Amapá. O meu maior retorno é fazer desses clientes, amigos, aí eles já salvam meu contato e já faço parcerias para as corridas, o que ajuda bastante no meu trabalho”.

Quem estiver em Macapá e quiser experimentar essa viagem agradável, basta entrar em contato com Brunão pelos números (96) 98115-0377 (WhatsApp) ou (96) 99175-6685 (Ligação).