Motorista que arrastou idoso até a morte é denunciado por crime anterior

Ruan Carvalho atropelou um pedestre dirigindo uma moto na ciclovia um ano antes de matar um idoso

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O motorista que atropelou e arrastou um idoso até a morte, em fevereiro deste ano, vai responder também por outro acidente de trânsito com vítima que aconteceu um ano antes. Neste caso, ele atropelou um pedestre quando conduzia uma motocicleta na ciclovia.

De acordo com denúncia apresentada à justiça pelo promotor João Paulo Furlan, o acidente ocorreu no dia 28 de janeiro de 2023, na Rua Leopoldo Machado, no Bairro do Beirol, por volta das 11h.

Achando que não vinham veículos, o pedestre decidiu atravessar a rua fora da faixa de segurança. Ao pisar na ciclovia, no entanto, ele foi atropelado por Ruan Carvalho dos Santos, de 36 anos, que estava conduzindo uma BIZ.

A vítima teve um ferimento grave na perna direita, e foi levada para o Hospital de Emergência, onde passou por procedimentos e levou 22 pontos.

Um ano depois, no dia 1º de fevereiro de 2024, no Bairro do Laguinho, Ruan atropelou um idoso de 68 anos que conduzia uma bicicleta. Antônio Gomes da Silva ficou preso na dianteira do carro de Ruan e foi arrastado no asfalto até a morte.

Ruan só parou o veículo porque foi alertado por populares, que o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar. O que se seguiu à prisão em flagrante gerou uma grande polêmica.

O juiz da custódia leu errado o resultado do bafômetro e soltou o motorista, que depois teve a prisão preventiva decretada pelo mesmo magistrado. Dias depois de ser preso, ele foi novamente solto por outra juíza para responder ao processo em liberdade.

Na denúncia sobre o atropelamento do pedestre, Ruan responderá por lesão corporal culposa (quando não há intenção). Além de dirigir a motocicleta numa ciclovia, ele estava com a carteira de habilitação vencida.