Mototaxista reage com pedras e evita roubo de veículo

Também nervoso, criminoso também não conseguiu dar partida na motocicleta

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um mototaxista reagiu a um assalto, impedindo que o bandido levasse seu instrumento de trabalho, em Macapá. O homem contou com a sorte, já que, além de aparentemente ter saído ileso, o bandido atrapalhado não conseguiu ligar a motocicleta, tendo a ação frustrada.

O caso aconteceu na noite de domingo (10), na Avenida José de Mont’Alverne (4ª Avenida), do Bairro dos Congós, na zona sul da capital. A câmera de segurança de uma residência gravou o momento da tentativa de roubo em via pública.

Nas imagens, é possível ver que tudo ocorreu às 19h20, ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Congós. O motociclista é o primeiro a aparecer no vídeo carregando uma sacola com refeição em uma das mãos. Ele faz o retorno, dando a impressão de estar aguardando alguém.

É quando o assaltante vem da Rua Claudomiro de Moraes montado em uma bicicleta. Ele se aproxima do mototaxista, também faz o retorno e o surpreende com uma faca de açougueiro.

Assustada, a vítima desce, desliga a moto e corre. O bandido tenta ligar o veículo e é atingido com um capacete jogado pelo trabalhador. Depois de 13 segundos, o assaltante desiste. O mototaxista tenta se defender com pedras e parte para cima do criminoso que foge na bicicleta.

Os dois desaparecem das imagens. Mas, segundo moradores da região, o mototaxista conseguiu ficar com seu veículo. Ainda segundo populares, o bandido conseguiu fugir no sentido do conjunto habitacional do bairro.