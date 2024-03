Mulheres denunciam ex-marido por estupros e ameaças

Segundo a Polícia Civil do Amapá, 3 ex-esposas têm medidas protetivas contra agressor.

Um homem foi denunciado por três ex-companheiras na Delegacia das Mulheres de Macapá por agressões, estupros e cárcere privado. Ele foi capturado pela Polícia Civil do Amapá depois que a delegada Ana Maria pediu a prisão preventiva à justiça, após ouvir os relatos de duas mulheres que passaram por vários tipos de violência em relacionamentos abusivos com ele.

De acordo com a delegada, as vítimas procuraram a delegacia juntas, no último sábado (2). Elas relataram o que sofreram enquanto estiveram em relacionamento amoroso com o acusado.

“As duas ex-companheiras do acusado relataram relações sexuais forçadas, ameaças de morte e agressões físicas e verbais. Representei pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida. Na segunda-feira (4), o mandado de prisão foi devidamente cumprido pela equipe da DCCM”, explicou.

Segundo Ana Maria, há três medidas protetivas de urgência vigentes para a proteção três ex-companheiras contra ele. Em todas as medidas, há relatos semelhantes de agressões físicas e verbais, ameaças, estupro e cárcere privado.

O homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi encaminhado à audiência de custódia.

Operação Átria

A prisão, explicou a delegada Ana Maria, faz parte da Operação Átria, que acontece no Amapá desde o dia 1°. Durante todo o mês de março, as Polícias Civil e Militar vão intensificar o combate ao feminicídio e a violência contra a mulher.

As buscas de suspeitos de crimes contra a mulher ocorrem em todos os 16 municípios do estado. As forças de segurança pública atuarão em conjunto com instituições que combatem a violência com estratégias para identificar e localizar pessoas envolvidas em feminicídio, ameaça, lesão corporal, estupro, importunação, perseguição (o popular stalking) – e de descumprimento de medidas protetivas contra as mulheres.

A operação tem reforço do efetivo das policias Civil e Militar nos municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Tartarugalzinho, Santana e a capital Macapá. Nessas cidades, os índices de violência doméstica são maiores, segundo a Segurança Pública do Amapá.