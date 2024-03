Mulheres podem financiar até R$ 20 mil para empreender

Linha de crédito foi lançada pelo Governo do Amapá nesta sexta (8), Dia Internacional da Mulher.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Uma linha de crédito especial vai permitir que mulheres financiem até R$ 20 mil para iniciar ou fortalecer empreendimentos gerenciados por elas.

O ‘Bora, Mana’ foi lançado pelo Governo do Amapá na manhã desta sexta-feira (8), em uma solenidade no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá, em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

A linha de crédito será liberada pela Agência de Fomento do Amapá (Afap) com taxas e prazos de pagamento diferenciados. Nesta manhã também foi anunciada a programação ‘Março de Lutas’, coordenada pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Amapá.

Taxista há 5 anos, Kelly Silva revelou que na profissão já lidou com muitas situações de importunação e até risco alimentar. Por isso, avalia a iniciativa como essencial para alavancar negócios femininos.

“Uma vez um rapaz encostou no meu carro e falou ‘não dá pra sair do meio?’, falando que eu não tinha carteira, acho que quis me diminuir por eu ser mulher. Nós precisamos ocupar mais lugares, no meu caso não se vê muito mulheres taxistas, mas hoje em dia a gente está conseguindo ultrapassar mais essa barreira. Essa iniciativa vai ajudar, porque alguns de nós, da classe taxista, quando chegaram os motoristas de aplicativo, realmente tivemos uma queda de renda, mas isso mudou”, afirmou a taxista.

O programa ‘Bora Mana’ foi desenvolvido de forma integrada entre a Afap e as secretarias de Políticas para Mulheres, da Tecnologia, dos Povos Indígenas, Comunicação e Fundação Marabaixo para reduzir as burocracias na busca por crédito financeiro, segundo a secretária de Políticas para Mulheres, Adrianna Ramos.

“Aquela mulher que já tem um empreendimento, mas que tem um nome que está ali registrado no Serasa, por exemplo, às vezes, ela não consegue buscar esse valor para fazer o seu financiamento. Então essa linha de crédito pode habilitar essa mulher e tantas outras que desejam iniciar o seu empreendimento ou para dar um gás naquele que ela já tem”, reforçou a secretária.

De acordo com o governo do Amapá, representado pela primeira-dama e cirurgiã-dentista Priscilla Flores, além do crédito também serão ofertados cursos de capacitação empresarial para as mulheres em parceria com o Sebrae.

“Queremos promover esse crescimento dessas mulheres, promover o empoderamento feminino para que, desde a Dona Maria, que faz a unha e quer tornar isso um negócio, mas não sabe como, até a Dona Joana, que faz o pão quente, e aquelas mulheres também que já têm um pequeno negócio, mas não sabem que o que fazer para ter o seu crescimento pessoal e profissional”, acrescentou a primeira-dama.

A iniciativa conta com emendas do senador Randolfe Rodrigues. Ele ponderou que esta é mais uma das diversas linhas de crédito fomentadas com recursos públicos.

“É igualdade de direitos garantir igualdade salarial. Não há nenhum mundo a ser construído que não seja junto com as mulheres. É esse o sentido do programa que nós lançamos”, concluiu o parlamentar.