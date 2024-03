Mulheres retratam cotidiano amazônida em exposição

Obras estão expostas gratuitamente durante todo o mês de março em Macapá.

Por IAGO FONSECA

Um retrato do cotidiano amazônico reproduzido em telas está nas pinturas feitas por três talentosas mulheres na exposição ‘Amazônia Bela’, aberta ao público em Macapá a partir desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na galeria de artes do Sesc Amapá, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá. A entrada é gratuita.

A programação faz parte do projeto ‘Entre Artes’, uma iniciativa da instituição que busca apoiar e incentivar, por meio de editais, a produção de artes visuais no estado do Amapá e disseminar ações educativas que visem o aprimoramento do olhar humano.

Produtora cultural com 20 anos de experiência em pinturas e criação de cenários e figurinos teatrais, Adriane Corrêa é uma das artistas visuais que expõem na galeria de artes Antônio Munhoz. Suas maiores inspirações são seus pais e a vivência adquirida em anos vividos na Ilha Caviana, no arquipélago do Marajó, no Pará.

“Sou uma mulher amazônida. Essa vivência da paisagem simples, bucólica, sempre esteve presente a minha infância. Aqui queremos apresentar com uma abordagem eclética as obras das artistas, com temáticas regionais, mas também atreladas à luta da mulher na sociedade. É um espaço nosso. Essa ocupação tem que ser feita”, explicou a artista.

Além de Adriane, também expõem seus trabalhos as professoras Leila Silva e Suzi Aguiar, com obras que remetem à feminilidade, fauna amazônica, a cultura e a ancestralidade amapaense.

A aposentada Francisca Ferreira, de 63 anos, é estudante no Sesc e aproveitou para conhecer as obras.

“Achei muito lindo, nunca tinha visto algo assim na minha vida. Muito lindo os quadros, reforçam a importância feminina”, declarou.

De acordo com a diretora de programas sociais do Sesc, Kelma Soeiro, o espaço incentiva e abre portas para que os produtores de artes possam ganhar mais visibilidade, por meio do projeto Entre Artes.

“O projeto surge da necessidade de abrir um espaço em que ao mesmo tempo se incentiva a produção dos artistas locais, principalmente aqueles que já trabalham, mas não são reconhecidos no mercado. É uma forma de fomentar e abrir as portas para esses artistas. A ideia é trazer mulheres que representam a realidade da mulher brasileira”, reforçou a diretora.

A abertura da exposição ‘Amazônia Bela’ ocorreu na noite de quinta-feira (7) com a presença de amigos das artistas. As telas ficam disponíveis para visitação entre 8 de março e 5 de abril na Galeria de Artes Antônio Munhoz de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h. Escolas podem agendar a visita guiada previamente para horários especiais.