Namorados que clonavam anúncios para aplicar golpes são presos

Um dos comprovantes de pix recebidos pelo casal do Paraná que usava anúncios reais para enganar compradores

Um casal que clonava anúncios da internet e enganava compradores foi preso numa operação das polícias civis do Amapá e do Pará, na terça-feira (12). Eles estavam morando em Foz do Iguaçu.

De acordo com as investigações, o casal cadastrava chips com o DDD do Amapá em nomes de pessoas moram em outros estados.

Em seguida, usavam anúncios reais de venda e se passavam pelos vendedores.

“Eles induziam a erro o verdadeiro anunciante e o possível interessado, obtendo assim, vantagem financeira e causando grande prejuízo econômico às vítimas”, explica o delegado Nixon Kennedy, da 9ª Delegacia de Polícia da Capital do Amapá.

Até agora, sete vítimas registraram ocorrências e relataram prejuízos que somam R$ 11 mil. O dinheiro era depositado na conta de uma mulher, que foi presa junto com o namorado, e depois transferido para contas de outros cúmplices.

Um deles, que mora em Cuiabá (MT), teve a prisão decretada pela justiça do Amapá. Os crimes investigados são de associação criminosa, falsidade ideológica e fraude eletrônica (modalidade de estelionato).