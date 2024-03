‘Não há desculpa que resolva’, diz tutora de pincher morto por cão do vizinho

Com 8 anos, o pincher Bruce era considerado da família e conhecido por todos no residencial Novo Mundo, na zona oeste de Macapá

Por IAGO FONSECA

“Não tinha como esse homem controlar os quatro cães. Ele estava totalmente errado”. A família da contadora Andrezza Farias viveu momentos de tensão em sua casa no início da noite de sexta-feira (8), após ter seu cachorro familiar, de 8 anos, morto em ataque feroz por outro cão no residencial Novo Mundo, zona oeste de Macapá.

Bruce foi morto a mordidas por um dos quatro cães que um vizinho guiava dentro do residencial. O pincher de Andrezza saiu de casa após a chegada da entrega de um botijão de gás, foi quando o homem de 58 anos perdeu o controle dos animais, que imediatamente avançaram no cachorro idoso. Os animais, entre eles um pitbull, não estavam protegidos com focinheira.

“Meu marido presenciou o ocorrido, foi muito rápido, não dava pra levar na emergência. Ele me ligou para dizer que Bruce tinha morrido. Não tem como descrever a perda, ele era da família, essa pessoa foi muito irresponsável. Os vizinhos já reclamavam em grupo, poderia ter sido uma criança, foi meu cachorro. Nenhum dano que ele pagar vai reparar a gente”, afirmou a Andrezza.

O vizinho, que mora alugado no condomínio privado, tem o costume de passear com os quatro cachorros de grande porte ao mesmo tempo, inclusive próximo aos parques infantis do residencial, de acordo com a contadora. Segundo ela, mesmo com várias reclamações de outros vizinhos nenhuma solução foi tomada pela administração do residencial para cumprir as normas do local, para proteção dos animais e moradores.

“Ele tentou se desculpar, mas não tinha condições de ter conversa. Meu cachorro estava ensanguentado. A gente lembra dele toda hora quando chega em casa, era criado solto. Já que meu cachorro morreu por causa disso agora minha indignação e revolta será para todos”, continuou.

Andrezza informou ao Portal SelesNafes.com que registrou Boletim de Ocorrência contra o vizinho, que aguardará a audiência e que também irá protocolar um documento junto à administração do residencial Novo Mundo que sejam cumpridas as legislações federais, estaduais e o regimento interno do condomínio, com instalações de placas informativas, obrigatoriedade da focinheira e cadastro de todos os animais que vivem no residencial.

De acordo com o especialista em adestramento canino, Marlúcio André, há muitos relatos de cães que fogem das guias e atacam outros animais e crianças em Macapá, porém não são divulgados amplamente.

“Se o tutor não tem uma segurança para sair com o cão ele precisa procurar um profissional que ensine a fazer essa condução, não sair de qualquer forma, coloque a focinheira para resguardar a segurança de todos e prever esses imprevistos durante essa caminhada”, concluiu.