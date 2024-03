No AP, 10 mil estudantes terão consultas e óculos de graça

Cerca de 6 mil alunos da rede pública serão atendidos na primeira etapa e poderão até escolher as armações

Por IAGO FONSECA

Alunos de escolas da rede pública do Amapá passarão por consultas oftalmológicas gratuitas e receberão óculos de grau para correção da miopia e astigmatismo, se necessário. O projeto “Um Piscar de Olhos”, lançado na manhã desta segunda-feira (11), pode atender mais de 10 mil alunos em Macapá e Santana, segundo informou o idealizador do projeto, senador Lucas Barreto (PSD-AP).

No primeiro momento, sete escolas são beneficiadas com o projeto, que é executado pelo Instituto Desponta Brasil. No Amapá, a realização será possível a partir de emenda de R$ 4,7 milhões alocadas pelo senador. Desse total, R$ 2 milhões serão destinados a estudantes dos distritos da zona rural de Macapá.

Aluna do 9° ano da Escola Estadual Barão do Rio Branco, Sabrina Gabrielly, de 14 anos, a primeira a fazer a triagem dos alunos na tarde desta segunda. Para ela, o projeto vai ajudar outros alunos que nem sabem se possuem doenças nos olhos.

“Já tive muita dificuldade em questão de não enxergar de longe. A gente sempre tem que ficar nas cadeiras da frente, tudo embaçado, visão escurecia. É muito difícil. Isso vai ajudar muito em questão todos os alunos que precisam e que não têm condição de conseguir fazer uma consulta de uns óculos, porque a gente sabe que os óculos são caros”, reforçou a estudante.

Apesar de ter mais de 10 mil alunos como foco, o projeto atenderá inicialmente 6 mil alunos em Macapá das escolas: Barão do Rio Branco, José de Alencar, Antônio Cordeiro Pontes, Nilton Balieiro, D. José Maritano, Antônio Munhoz e Marly Marley. As demais serão atendidas no município de Santana, no segundo semestre deste ano.

“Já estamos aportando mais recursos esse ano, que foi empenhado, mas ainda não está pago, para que a gente possa levar também para os outros municípios, porque é de suma importância. Além de fazer a triagem para quem precise de óculos, a gente consegue identificar problemas congênitos que serão levados para um tratamento especializado. É uma oportunidade ímpar que a gente tem de atender todas as crianças do Estado”, declarou o senador Lucas Barreto (PSD).

Evasão

O objetivo também é combater a evasão escolar, segundo o governo do Amapá. Os serviços serão organizados e prestados nas escolas onde os alunos estão matriculados. Primeiro será feita a triagem, com uso de tecnologia avançada que evita o contato físico direto.

Depois, os alunos identificados com algum problema de refração passarão por consultas e, no caso de identificação de algum problema, irão para a próxima fase de escolha de armações e receberão os óculos.

“80% das crianças nunca tiveram uma consulta com um oftalmologista, então esse projeto vai ser esse primeiro contato. Quanto mais cedo você identificar esse problema das crianças e começar a tratar e aí eventualmente providenciar óculos, mais chance ela vai ter de não ter maiores danos ou lesões da vista do decorrer do tempo. Você imagina quantas crianças deixam de ir para a sala de aula por algum problema oftalmológico, mas que ela não tem conhecimento porque ela não tem diagnóstico”, concluiu o vice governador do Amapá, Teles Jr.