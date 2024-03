Nova frente de serviço na Rodovia JP inicia drenagem e terraplanagem

Os serviços consistem em drenagem e terraplenagem das pistas sentido Macapá/Santana.

Uma nova frente de trabalho da obra de requalificação da rodovia Josmar Chaves Pinto vai executar serviços de drenagem e terraplanagem a partir desta segunda-feira (4). Para que as ações sejam executadas, será feita uma interdição parcial no perímetro que inicia na rotatória da Fazendinha e finaliza em frente ao antigo Pesque e Pague.

Durante o período de intervenções, a pista no sentido Santana/Macapá funcionará em mão dupla. A obra é coordenada pela Secretaria de Transportes (Setrap), que também executa limpeza e recuperação asfáltica nos demais trechos da rodovia.

Para dar mais fluidez na trafegabilidade dos veículos, o local contará com a fiscalização da equipe do Departamento de Trânsito da Setrap.

A obra começou pela rotatória da Fazendinha e vai até a ponte do Igarapé da Fortaleza, nesta primeira etapa. O empreendimento completo prevê os 13km totalmente reestruturados. O Governo do Amapá iniciou a requalificação em dezembro de 2023.

Essa é uma das principais obras de mobilidade urbana do Amapá e prevê a pavimentação asfáltica de 13 quilômetros, passeio público, iluminação, drenagem profunda e superior, instalação de barreiras “New Jersey” e requalificação dos retornos, de acordo com as normas técnicas de construção da rodovia.

A obra está orçada em R$ 94 milhões, emenda parlamentar articulada pelo senador Davi Alcolumbre, mais contrapartida do Governo do Amapá, em convênio com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).