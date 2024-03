Nova Ponte Sérgio Arruda é entregue à população

Por volta de 16h o acesso à ponte deve ser liberado aos condutores.

Por IAGO FONSECA

Macapaenses de vários bairros foram até o limite entre o Pacoval e o São Lázaro na zona norte de Macapá, para conhecer a nova Ponte Sérgio Arruda, entregue na manhã desta sexta-feira (15). O trânsito de veículos será liberado ainda nesta tarde.

A nova estrutura não lembra em nada a antiga, demolida em novembro do ano passado. A construção possui quatro vias de trânsito para veículos, sendo três no sentido norte e uma no sentido sul, bem como calçadas, divisões por blocos New Jersey e faixa exclusiva para ciclistas. A circulação de veículos deve ser autorizada a partir das 16h. Veja fotos:

O autônomo Irlan Trindade mora no Bairro Araxá, no sul da capital. Para ele, a reabertura significa uma melhor locomoção até as casas dos seus pais na zona norte.

“Todos os dias eu venho porque eu tenho que visitar meu pai, que mora aqui, e minha mãe, que mora no Habitacional Macapaba. A minha família é toda da zona norte e essa via é muito importante para o nosso município e também para todos os outros como Porto Grande e Tartarugalzinho, que os motoristas passam por aqui”, comentou Irlan.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), declarou que a ponte integra um complexo de mobilidade urbana, com uma rotatória no trecho sul, pistas de acesso para a Rua Mato Grosso e melhorias de meio ambiente, como a plantação de mais de 15 árvores no entorno.

“Colocamos elementos da cidade, nós temos uma bandeira de Macapá, o brasão da cidade, um relógio com o baluarte, com o sensor que também marca a temperatura. Então, assim, é uma belíssima obra que está sendo entregue à população, o que muda, com certeza, a vida de melhoras das pessoas: diminui o tempo, traz segurança, dá qualidade de vida. É uma obra realmente fundamental para a nossa cidade”, afirmou o gestor.

A nova Sérgio Arruda

A nova Ponte Sérgio Arruda, sobre o Canal do Jandiá, na zona norte foi reconstruída com recursos de R$ 9,8 milhões do programa Calha Norte, viabilizados pelo senador Davi Alcolumbre (União), que articulou a liberação de emenda do deputado federal Vinícius Gurgel (PL). A obra também contou com R$ 4 milhões do Tesouro Municipal.

A Ponte Sérgio Arruda original foi inaugurada pelo então prefeito de Macapá João Henrique Pimentel, em 2003. Nos anos seguintes, a estrutura só acumulou problemas e obras paliativas, até ser demolida na gestão Furlan, em novembro do ano passado.

Trânsito

A partir da inauguração da ponte, ruas e avenidas que precisaram ser alteradas em função da obra retornarão ao sentido original de circulação. A Via Expressa Anníbal Barcellos, Avenida Maximiano dos Santos, Rua Goiás, Rua do Bueirinho, Avenida Caubi Sérgio Melo e Avenida Rio Grande do Norte voltam a ter sentido duplo de circulação, com orientação de servidores da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac).