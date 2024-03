Novos ônibus já têm data para circular em Macapá, diz CTMac

São 40 novos ônibus que irão suprir parcialmente a alta demanda do transporte coletivo na capital.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Após quase dois meses em Macapá, os 40 ônibus que irão suprir parcialmente a alta demanda do transporte coletivo na capital já tem data para circularem. Os veículos devem sair da garagem Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (CTMac), a partir da próxima segunda-feira (17). Os usuários deverão trocar os cartões de vale transporte e meia passagem gradativamente em ações do órgão fiscalizador.

Os carros enviados por uma empresa de Manaus, no Amazonas, estão na cidade desde 26 de janeiro e passaram por manutenções, vistorias e instalações dos validadores do sistema de bilhetagem. Agora, a CTMac aguarda somente a chegada desses novos cartões de passagem, aprovados pela Receita Federal, para realizar a troca para os usuários em escolas e instituições parceiras.

Esses novos cartões foram reimpressos após um entrave na troca de informações com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (Setap), que não forneceu os cadastros de vales transporte, meia entrada e passagens pagas anteriormente pelos usuários para inserção no novo sistema de bilhetagem da companhia, de acordo com a diretora da CTMac, Patrícia Almeida. O Setap informou ao portal que ainda está à frente do processo de recadastro de meia passagem e que será concluído em 28 de março.

“A gente precisaria das informações que estão dentro dos cartões das pessoas que anteciparam os vales. Sem essas informações, começamos o sistema totalmente do zero, sem um banco de dados. Fizemos a reimpressão dos cartões com todos os dados dos passageiros para conseguir essa transferência para a gente. Quando a gente fizer a troca dos cartões diretamente nas escolas automaticamente já vai vir um cadastro, ninguém precisará vir até a CTMac, vamos atrás da população”, explicou a diretora.

Ela afirma, ainda, que os procedimentos de adaptação para o novo sistema já foram feitos nas empresas de ônibus e dentro da CTMac, para zerar as demandas no fim de semana. A estimativa é que no início da manhã de segunda-feira os veículos já atuem nas linhas que possuem maior demanda, nas zonas norte e oeste.

“A população está precisando de ônibus, então cinco horas da manhã, se Deus quiser, vão ter ônibus o suficiente na segunda-feira. Então as linhas que antes eram operacionadas e que por conta do abandono do sistema por uma das empresas, ele parou de ser circulado, agora volta e todas as linhas vão receber esse aporte. Quando colocamos dez ônibus no Marabaixo, por exemplo, ele circula toda a cidade, então alguns bairros que aparece um ou dois ônibus na verdade circulam dez, quinze”, reforçou a diretora.

Os 40 ônibus irão reforçar as linhas que atendem o habitacional Macapaba, os Bairros Marabaixo, Brasil Novo e Infraero I, bem como serão alocados para reativação das linhas que atendem os Bairros Goiabal e Coração.

Intervenção municipal

As empresas Capital Morena e Amazontur permanecem sob intervenção da Prefeitura de Macapá. O município assumiu o controle temporário dos setores administrativos, mecânicos e financeiros das empresas em setembro de 2023.

“A gente ainda precisa manter o período da intervenção na garagem, nas linhas, para garantir o transporte até que a gente tenha um aporte ou de uma nova empresa ou a conclusão da licitação, para que a gente possa restabelecer a quantidade de ônibus”, concluiu a gestora.