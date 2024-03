Compartilhamentos

O imenso amor de Deus por seus filhos atravessa todo o livro de Ezequiel. Nesta terça-feira (26), começamos a análise do livro escrito pelo profeta que ficou exilado na Babilônia junto com o povo. Deus deu um jeito de mostrar que estava com eles. Tenha uma ótima terça-feira (26) com o nosso Senhor Jesus!