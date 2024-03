Chegamos hoje ao livro de Lamentações, onde o profeta Jeremias faz muitos desabafos após a prisão do povo

Às vezes, tirar a foto de um momento acaba estragando o próprio momento. E na hora de tirar uma foto, acontece normalmente a chamada “ditadura do sorriso”. No entanto, não se pode estar feliz o tempo todo. Com Deus, estaremos trilhando a eternidade, mas o caminho as vezes será muito difícil. Nesta quinta (21), começaremos a analisar o livro Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, que fez muitos desabafos. Tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!