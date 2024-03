Veja a análise de Jeremias 2

Compartilhamentos

Existem muitas crenças diferentes dentro do cristianismo, com base em apenas um livro: a Bíblia. Sem o estudo devido e contextualizado, interpretações diferentes podem ser dadas sobre a mesma passagem. Veja o que acontece sobre o sábado, por exemplo, no capítulo 2 de Jeremias, que narrava uma situação bem específica: o aprisionamento do povo judeu e a destruição do tabernáculo de Deus. Tenha uma ótima sexta-feira (22) com o nosso Senhor Jesus!