Veja a análise em Jeremias 51

Quando vamos a um cemitério e vemos as lápides, entendemos que todas as vaidades deste mundo nada significam, porque todos vão acabar no mesmo lugar. A Babilônia foi um dos maiores impérios do planeta, e seus jardins fazem parte das 7 Maravilhas do Mundo. Hoje, não passam de ruínas. Veja a descrição do destino que teve esse reino no capítulo 51 de Jeremias. Sem nosso Deus, nossa existência seria um eterno vazio. Tenha uma ótima terça-feira (19) com o nosso Senhor Jesus!