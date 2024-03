Obra para consertar cano vira transtorno de 1 mês

Moradores da avenida, na zona sul de Macapá, interditaram a via em sinal de protesto.

Por IAGO FONSECA

Uma obra para consertar um cano na Avenida dos Aimorés, no Bairro Beirol, tem causado transtornos aos moradores da região que dá acesso aos Bairros Buritizal e Congós, zona sul de Macapá. Eles alegam que o serviço está parado há quase um mês e que, após a criação de uma ”cratera” e atoleiro, decidiram fechar a via.

O serviço teria sido feito pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) depois que foi identificado um vazamento de água na via. De acordo com os moradores o conserto foi concluído e o buraco escavado pela empresa foi fechado, porém, com as constantes chuvas e a falta de asfalto, um lamaçal foi criado com o fluxo constante de veículos.

A autônoma Rosanina de Almeida, de 70 anos, é uma das primeiras moradoras do bairro. Ela mora em frente ao local onde o serviço foi feito e revelou que por conta do enorme buraco os motoristas começaram a utilizar sua calçada.

“Os carros estavam invadindo [a calçada] logo no primeiro dia, no primeiro momento que ficou assim, um carro numa alta velocidade, só não matou a minha neta porque Deus é maravilhoso. Eles não respeitam, eles passam mesmo. Aí a gente pediu pra colocar alguma coisa pra ver se eles respeitavam”, comentou dona Rosanina.

Do outro lado da rua, o aposentado Otávio Borges, de 75 anos, que também mora ali há mais de 40 anos, reforçou que já presenciou vários atolamentos por condutores arriscarem a passagem pela lama. Ele revelou, ainda que a obra completa um mês na próxima segunda-feira (18).

“Eles (CSA) fizeram o serviço, a terra ficou muito fofa e muitos carros passaram ali, ficaram presos e formaram o atoleiro. Tem morador que não pode mais colocar seu veículo dentro da sua garagem, a obra está bem na frente. Até algumas pessoas já escorregaram ali. Entramos em contato com a empresa diversas vezes, eles dizem que vão terminar o serviço, mas não vem e isso está prejudicando o fluxo, temos medo que se torne um criadouro de dengue”, revelou o idoso.

O local está intrafegável. Além da vala criada pelos veículos, há um monte de brita deixada pela empresa para conclusão do serviço, segundo moradores. Um bloqueio de terra e madeira foi criado nos dois extremos da obra, pelos moradores, para impedir a passagem de carros.

A CSA se posicionou sobre o caso, através de nota. Leia na íntegra:

“A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informa que tem conhecimento da situação do trecho da Avenida Aimorés e deverá realizar o reparo da via até a próxima semana. A concessionária lamenta os transtornos causados à população e reforça que dispõe da Central de Atendimento, por meio do 0800 086 0116, onde os clientes podem relatar estes e outros assuntos por meio deste canal”.