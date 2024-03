Chegamos a Jeremias 47

Ao longo da vida, no nosso dia a dia, nos deparamos com uma sequência de alertas, seja ao nosso redor, em casa ou no nosso corpo. Infelizmente, muitas vezes fechamos os olhos para essas indicações. Foi isso que aconteceu com os filisteus, que durante muito tempo foram os povos mais poderosos de Canaã, mas travaram uma guerra contra o Deus verdadeiro. Veja a análise de Jeremias 47 e tenha uma ótima sexta-feira (15).