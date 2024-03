Para fugir após acidente, motorista passa por cima do corpo da vítima

Segundo a PM, o condutor apresente visíveis sinais de embriaguez alcoólica. A vítima que estava em uma moto morreu no local

Por OLHO DE BOTO

O motorista de um Ford Ka foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Amapá, na manhã deste domingo (17), após se envolver em um acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista nas primeiras horas da manhã. A tragédia ocorreu no cruzamento da Avenida Sebastião Lamarão com a Rua Cícero Marques de Souza, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Quando o Samu e os bombeiros chegaram ao local, Gabriel Silva Vitorino já estava sem vida. Ele tinha 29 anos, era casado e pai de duas crianças, de 2 e 10 anos.

Morador do Bairro Renascer, a vítima conduzia uma motoneta pela Rua Sebastião Lamarão quando foi surpreendida por uma manobra de conversão à esquerda, feita bruscamente pelo condutor do carro, Vinícius da Silva dos Reis, de 26 anos, segundo informou a PM.

A colisão foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver que os dois veículos trafegavam na mesma via , porém, em sentido opostos. Após a batida provocada pela conversão irregular, o motorista ao tentar sair do local, ainda passou com o carro por cima do corpo de Gabriel.

Ele foi contido por populares e teve as mãos amarradas para trás até a chegada dos militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito.

O sargento Paraense, responsável pelo atendimento da ocorrência, informou que Vinícius apresentava visíveis sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele foi levado para o Ciosp do Pacoval e segue aguardando decisão da Justiça para saber se vai responder pelo crime preso ou em liberdade.