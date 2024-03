Páscoa: ovos caseiros superam industriais na preferência do consumidor, diz pesquisa

A pesquisa ouviu 400 entrevistados na capital entre os dias 4 e 14 de março.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Pesquisa da Fecomércio aponta que o período de Páscoa deve movimentar em torno de R$ 23 milhões no comércio de Macapá com consumo de chocolates. O estudo é do Instituto Fecomércio, que pesquisou a intenção de compras de 400 entrevistados na capital entre os dias 4 e 14 de março.

O resultado apontou que 67% dos consumidores entrevistados pretendem comprar produtos pascoais, enquanto 27% devem deixar a data passar em branco por vários motivos, entre eles a falta de dinheiro, o desemprego, poupar gastos e por não comemorar a data.

Dentre as escolhas por tipo de produto, 45% dos consumidores darão preferência por ovos caseiros, os ovos industrializados ficaram com 38% das intenções. Além deles, as caixas de bombons ficaram com 16% e a barra de chocolate com 13% da preferência.

“Esses resultados mostram que o mercado de fabricação caseira de ovos e produtos de chocolate segue ganhando destaque na preferência dos consumidores, uma vez que nos últimos anos esse segmento cresceu consideravelmente, possibilitando novas opções de consumo e vendas”, disse Beatriz Cardoso, gerente executiva do Instituto Fecomércio.

Segundo o Instituto, espera-se grande movimentação nos supermercados e lojas especializadas. Para 44% dos entrevistados, as compras dos produtos serão no supermercado; 40% comprarão em lojas especializadas; outros 23% pretendem encomendar; e 9% pretende adquirir em minimercados e mercantis de bairro.

O gasto médio por valores, a pesquisa apontou que 30% dos consumidores pretendem gastar até R$ 50,00; gastos entre R$ 51,00 e R$ 100,00 somam 35%; de R$ 101,00 a R$ 200,00 representam 28% e os que pretendem gastar acima de R$ 200,00, correspondem a 7%. Com isso, o consumidor deve desembolsar, em média, R$ 113,00 por item nesta Páscoa.