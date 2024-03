Passageiro é flagrado no aeroporto com 160 celulares contrabandeados

A ação se deu durante a madrugada desta sexta-feira, no aeroporto internacional Alberto Alcolumbre.

Da REDAÇÃO

Um homem foi flagrado entrando no Estado do Amapá com 160 celulares contrabandeados de São Paulo, nesta sexta-feira, 22. Ele foi preso por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, na região central de Macapá.

Questionado sobre a procedência dos aparelhos, o acusado afirmou que não possuía a nota fiscal de nenhum deles, e que já havia vindo à Macapá no início de fevereiro deste ano para fazer um levantamento do mercado local e identificar clientes em potencial.

Segundo a polícia, o objetivo era revender esses celulares em lojas do comércio da capital amapaense, mas foi preso assim que pousou na capital do Amapá.

A prisão e apreensão dos equipamentos ocorreu durante a madrugada, em uma ação de fiscalização da PF, com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amapá (FICCO).