Análise do capítulo 35 de Jeremias

Como pais, procuramos evitar que nossos filhos sofram, por isso damos tantos conselhos, assim como os nossos fizeram conosco. Na relação com Deus, também sofremos terríveis consequências por nossas escolhas erradas. Em Jeremias 35, Deus fez um forte alerta ao povo deixando claro que estava entristecido com a desobediência. Tenha um ótimo domingo (3) com o nosso Senhor Jesus!