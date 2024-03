Personagem de 2018, mãe de 9 filhos fala sobre vida, pobreza e prisão do marido

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Marília, de 39 anos, foi personagem de duas reportagens do Portal SN seis anos atrás, e hoje trabalha vendendo chopps em Cutias do Araguari

Por SELES NAFES

Enfrentar o sol de meio-dia andando por ruas asfaltadas não é tarefa fácil para ninguém, imagina então levando consigo quatro filhos pequenos.

Marília, de 39 anos, na verdade teve 9 filhos. Em 2018, ela foi personagem de duas reportagens do Portal SN que mostram uma tentativa inusitada de sobrevivência no meio de tanta pobreza.

Morando com os 7 filhos numa quitinete sufocante em uma vila no Marabaixo IV, zona oeste de Macapá, ela comoveu as redes sociais ao abrigar um idoso cadeirante. Os dois passaram a se ajudar, ele com a pensão que recebia, ela com afazeres domésticos.

Seis anos depois, reencontramos por acaso com ela em Cutias do Araguari, município a 135 km de Macapá. Depois das reportagens, ela recebeu uma TV, brinquedos, alimentos e outras doações, mas nada que fizesse ela mudar de vida, nenhuma oportunidade de trabalho.

Naquela época, Marília saiu de Macapá após iniciar um novo relacionamento amoroso, do qual vieram mais dois filhos, totalizando 9.

Para piorar, o companheiro foi preso por um crime que ela prefere não comentar, mas que lhe causou grande tristeza e “abalou a fé”. Sem contato de telefone para receber novas doações, Marília segue vendendo chopps e esperando que um dia a vida vai melhore.