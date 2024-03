Piscicultores locais abastecerão Feira do Peixe em Tartarugal

Segundo a prefeitura, serão comercializadas 10 toneladas de pescado

Da REDAÇÃO

Os moradores de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, poderão comprar peixe mais barato para a Semana Santa. A prefeitura anunciou nesta quarta-feira (20) a realização de duas feiras especiais com preços populares.

A primeira feira ocorrerá no próximo dia 24 (domingo), e vai comercializar espécies menores a partir de R$ 8 o quilo. A segunda ocorrerá no dia 27, com peixes a partir de R$ 15. A meta é chegar a 10 toneladas de pescado.

Os peixes são de cativeiro de piscicultores locais. Os empreendimentos receberam grandes investimentos nos últimos anos com recursos da Codevasf e emendas parlamentares.

O anúncio da parceria para vender peixes mais baratos ocorreu durante visita do diretor da Embrapa, Antônio Cláudio, em Tartarugalzinho, para acompanhar a produção de peixes.

“O nível tecnológico dos piscicultores locais é muito elevado. Brevemente já não será mais necessário exportar peixe para o Amapá, pois a produção local suprirá toda a demanda”, avaliou.

A Feira do Peixe Popular, que existe em outros municípios do Amapá, também é uma tradição em Tartarugalzinho.